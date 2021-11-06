Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств

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Россиянам дадут возможность бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России в субботу, 6 ноября.

— Начиная со следующего учебного года граждане смогут бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Порядок такого приема, а также перечень вузов и специальностей утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Бесплатно еще одно высшее образование можно будет получить в десяти ведущих профильных вузах. Это, в частности, ВГИК им. Герасимова, ГИТИС, Театральный институт им. Щукина, Высшее театральное училище им. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки им. Гнесиных и Литературный институт им. Горького.

Перечень специальностей пополнили режиссура театра, кино и телевидения, композиция, литературное творчество, художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, а также музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств. Отбор абитуриентов будет проходить на конкурсной основе без необходимости сдачи ЕГЭ.

Для этого понадобится пройти творческие и профессиональные испытания, а также собеседования. Соискатели, набравшие наибольшее количество баллов, будут зачислены на бесплатные места.

Решение не скажется на абитуриентах, которые намерены бесплатно получить первое высшее образование в области искусств. Отбор претендентов с высшим образованием будет проводиться отдельно, отмечается на сайте правительства.