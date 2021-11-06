Более десяти штатов в США подали иск против обязательной вакцинации

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Иск против введения администрацией президента США Джо Байдена обязательной вакцинации против коронавируса для сотрудников крупных компаний подали 11 американских штатов. Об этом заявил генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт в субботу, 6 ноября.

— Сегодня я возглавил коалицию 11 штатов для подачи судебного иска, чтобы остановить незаконную обязательную вакцинацию, объявленную Джо Байденом... Я вызываю Джо Байдена и его администрацию в суд, чтобы защитить личные свободы, сохранить бизнес Миссури и противостоять бюрократическим тиранам, — рассказал правоохранитель.

1/2 2/2

В коалицию штатов вошли Миссури, Аризона, Айова, Небраска, Вайоминг, Аляска, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Арканзас и Северная Дакота. Управление по охране труда 4 ноября обязало все компании в США со штатом более 100 человек провести вакцинацию сотрудников от COVID-19 до 4 января 2022 года. Непривитым сотрудникам потребуется сдавать отрицательный тест на коронавирус не реже раза в неделю, отмечается на сайте Шмитта.