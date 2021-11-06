Четверо рабочих получили ожоги на производстве в Подмосковье

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Четверо рабочих получили ожоги в результате инцидента на производстве в Подмосковье. Об этом «Вечерней Москве» сообщили пресс-службе ГСУ СК России по области в субботу, 6 ноября.

— 5 ноября 2021 года в экстренные службы поступила информация о том, что в производственном помещении, расположенном в Долгопрудном, четверо рабочих получили ожоги различной степени тяжести. С полученными травмами пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение, где им была оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По факту происшествия следователи организовали проведение доследственной проверки. Процессуальное решение, как уточняется, будет принято по результатам проверки.

1 ноября два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь упали в кипяток в Новосибирске. Инцидент произошел в подвале местного лицея № 12.

Специалисты и сотрудник учебного заведения обследовали там тепловой узел. В результате работ в здании обвалился пол подвала.

В Новосибирской областной клинической больнице рассказали, что состояние здоровья пострадавших оценивается как тяжелое. У них зафиксированы ожоги первой, второй и третьей степени.

2 ноября один из пострадавших умер в больнице. По факту произошедшего сотрудниками регионального СК проводится проверка.