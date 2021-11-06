«Динамо» вышло на второе место в РПЛ после победы над «Краснодаром»

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Московский футбольный клуб «Динамо» победил «Краснодар» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 73-й минуте забил нападающий бело-голубых Вячеслав Грулев. Победа позволила столичной команде набрать 26 очков и подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Гости с 21 баллом в активе расположились на седьмой строчке. «Динамо» в следующем туре дома сыграет с тульским «Арсеналом», а «Краснодар» примет московский «Спартак».

1 ноября тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 спортсменов, среди которых четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Команда обеспечила себе как минимум второе место и участие в плей-офф. Сборная России имеет в своем активе 19 очков после восьми игр.