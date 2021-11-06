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Вдова космонавта Алексея Леонова скончалась на 82-м году жизни

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вдова космонавта Алексея Леонова скончалась на 82-м году жизни
Фото: Pexels

Вдова космонавта Алексея Леонова Светлана скончалась в возрасте 81 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомого семьи в субботу, 6 ноября.

— Светлана Павловна умерла, — рассказал собеседник агентства.

По его информации, причиной смерти мог стать коронавирус, отмечает РИА Новости.

Светлана Леонова до пенсии работала в редакционно-издательском отделе Центра подготовки космонавтов. Она поддерживала своего супруга, первого космонавта, вышедшего в открытый космос, до последних дней.

После его смерти в октябре 2019 года на 86-м году жизни Леонова установила памятник могиле супруга на Мытищинском мемориальном кладбище. Кроме того, она побыла в этом году на открытии сквера, посвященного космонавту в Гагарине.

Леонова была привита от COVID-19 и даже ревакцинировалась, сообщает «МК». Последние недели, по данным издания, она провела на ИВЛ, а медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года.

В июле 1975 года — совместно с Валерием Кубасовым — Леонов совершил второй полет в космос в качестве командира «Союза-19», когда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран. Космонавту было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.

КоронавирусСмертьАлексей Леонов
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