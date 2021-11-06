Российский космонавт Шкаплеров возглавил МКС до весны 2022 года

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Французский астронавт Тома Песке передал командование Международной космической станцией (МКС) россиянину Антону Шкаплерову до весны 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в субботу, 6 ноября.

— На борту Международной космической станции подходит к завершению работа экипажа миссии Crew-2. Астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт ESA Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошиде готовятся к возвращению на Землю, — говорится в сообщении.

Процесс передачи смены, как уточняется, является формальной церемонией подписания документов. Песке и Шкаплеров поставили подписи под актом о передаче полномочий.

Нынешний полет стал четвертым в карьере российского космонавта. Он будет руководить экипажем 66-й экспедиции до возвращения на Землю, которое ожидается весной 2022 года.

По предварительным данным NASA, расстыковка корабля Crew Dragon намечена на 7 ноября. До прибытия нового экипажа на МКС останутся космонавты Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, отмечается на сайте Роскосмоса.