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Ученые нашли ген, который подвергает тяжелому течению COVID-19

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Ученые нашли ген, который подвергает тяжелому течению COVID-19
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Ученые выяснили почему некоторые этнические группы населения наиболее подвержены тяжелому течению COVID-19. Это связано с тем, что у человека может быть специфический ген, который удваивает риск дыхательной недостаточности.

Исследователи из Оксфордского университета рассказали, что о у носителей этого гена эпителиальные клетки, выстилающие дыхательные пути, не в состоянии должным образом реагировать на вирус. Около 60 процентов людей с южно-азиатским происхождением несут эту версию гена, по сравнению с 15 процентами среди европейцев.

— Полученные результаты помогают объяснить, почему более высокие показатели госпитализации и смертности, наблюдались, в частности, в Индии…Наличие такого гена нельзя использовать в качестве единственного объяснения, поскольку на тяжесть течения и смертность также влияют многие другие факторы, например, социально-экономические условия, — передает Bloomberg слова из исследования.

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По словам авторов, люди с геном LZTFL1 выиграли бы от вакцинации, которая на сегодняшний день остается лучшим методом защиты.

В пятницу, 5 ноября, сообщалось, что коллективный иммунитет в России составляет 48 процентов. Первым компонентом в стране уже вакцинировались 60 004 358 граждан. Полный цикл вакцинации прошли 57 256 745 россиян.

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