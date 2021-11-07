Кадыров выступил против необоснованных нападок на жителей Кавказа в сети

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что необоснованные нападки на жителей Кавказа в социальных сетях необходимо остановить, чтобы не задевать национальные и религиозные чувства миллионов россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя последние инциденты с применением насилия, где изначально было указано, что подозреваемые были выходцами с Северного Кавказа.

В четверг несколько человек на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Все четверо нападавших задержаны. По словам представителей пресс-службе ГУ МВД по Москве, все они оказались уроженцами одной из стран Закавказья, трое из них уже получили российское гражданство.

— Обращаюсь к Администрации президента РФ, Государственной думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны — эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова, — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что на протяжении нескольких дней в прессе писали о том, что подравшиеся в Ватутинках являются уроженцами республик Северно-Кавказского федерального округа, но ни одно СМИ после не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни.

— Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие — все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! — написал Кадыров.

Ранее стало известно, что старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала министром культуры региона. До этого 22-летняя Айшат занимала пост первого замминистра ведомства.