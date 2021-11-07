Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

На северо-востоке столицы благоустроили территорию стадиона «Юность»

Дарья Чентаева

Город
На северо-востоке столицы благоустроили территорию стадиона «Юность»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В районе Северное Медведково закончилось благоустройство территории стадиона «Юность», который находится между корпусами школы № 1506 и дворами домов на улице Грекова.

Здесь рабочие привели в порядок искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны, обустроили площадку для игры в баскетбол и волейбол. Для открытых уличных уроков и школьных мероприятий установили сцену, а спортивную площадку оборудовали новыми турниками для воркаута, тренажерами и столами для настольного тенниса.

Также, для детей здесь построили площадку с качелями, горками и веревочным аттракционом. А для комфортного отдыха горожан, специалисты установили скамейки и садовые качели с навесами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лестницы рядом со стадионом адаптировали для маломобильных горожан. Также, рабочие облагородили прилегающую территорию стадиона. Здесь высадили растения, привели в порядок газоны и установили современные фонари. Специалисты обновили тропинки для пешеходов, уложили тротуарную плитку и асфальт.

1 ноября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в скором времени специалисты завершат строительные работы в экоцентре в рамках реализации московского проекта «Парк «Яуза».

Читайте также:
СтадионыМоскваБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте