На северо-востоке столицы благоустроили территорию стадиона «Юность»

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В районе Северное Медведково закончилось благоустройство территории стадиона «Юность», который находится между корпусами школы № 1506 и дворами домов на улице Грекова.

Здесь рабочие привели в порядок искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны, обустроили площадку для игры в баскетбол и волейбол. Для открытых уличных уроков и школьных мероприятий установили сцену, а спортивную площадку оборудовали новыми турниками для воркаута, тренажерами и столами для настольного тенниса.

Также, для детей здесь построили площадку с качелями, горками и веревочным аттракционом. А для комфортного отдыха горожан, специалисты установили скамейки и садовые качели с навесами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Лестницы рядом со стадионом адаптировали для маломобильных горожан. Также, рабочие облагородили прилегающую территорию стадиона. Здесь высадили растения, привели в порядок газоны и установили современные фонари. Специалисты обновили тропинки для пешеходов, уложили тротуарную плитку и асфальт.

1 ноября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в скором времени специалисты завершат строительные работы в экоцентре в рамках реализации московского проекта «Парк «Яуза».