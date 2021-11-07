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Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал севший на кукурузном поле самолет никому не нужным

Дарья Чентаева

Общество
Гендиректор «Уральских авиалиний» назвал севший на кукурузном поле самолет никому не нужным
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самолет «Уральских авиалиний», который 15 августа 2019 года совершил аварийную посадку на кукурузном поле в подмосковном Жуковском, до сих пор не утилизировали. Об этом сообщил основной совладелец и генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов.

Как утверждает Скуратов, самолет оказался никому не нужен.

— Его необходимо утилизировать... Когда будет окончательно подписан отчет о расследовании (аварии — прим. «ВМ») и Следственный комитет даст разрешение на утилизацию, — заявил топ-менеджер.

По словам Скуратова, сейчас лайнер находится на специализированной площадке в аэропорту Жуковский. При этом Межгосударственный авиационный комитет уже подготовил отчет по результатам расследования аварии и обсуждает его с Росавиацией, передает РБК.

— Нашли значительное количество птичек, это все сфотографировано, — отметил он.

15 августа, самолет А321 компании «Уральские авиалинии», летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского.

21 ноября 2019 года президент России Владимир Путин вручил звезды Героев России пилотам севшего в поле А321.

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