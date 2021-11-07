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Автоэксперт напомнил о правилах вождения при первых морозах и в гололед

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт напомнил о правилах вождения при первых морозах и в гололед
Фото: Александр Кожохин

Москвичей предупредили о начале легких морозов с 9 ноября. О том, как безопасно передвигаться на автомобиле в такую погоду, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

По его словам, в гололед следует помнить о соблюдении дистанции и скоростного режима. Кроме того, важно контролировать не только свое транспортное средство, но и наблюдать за другими водителями.

— Нужно держать дистанцию как можно тщательнее и контролировать происходящее вокруг в два–три раза усерднее. Не только вы можете создать помеху, не удержав машину, но и другие автовладельцы. Кто-то рядом может вовремя не среагировать, нажать на газ сильнее, чем нужно, или не успеть нажать на тормоз. Контролируйте не только себя, но и окружающих, — посоветовал Славнов.

Он добавил, что в гололедицу водители должны передвигать машину как можно более плавно. Это позволит избежать заносов.

— Важно не переусердствовать с газом, так как машину может занести. На тормоз тоже нужно нажимать аккуратнее. Все должно происходить плавно. Конечно, сейчас многимв этом помогают противозаносные системы, — отметил автоэксперт.

Водителям, которые находятся за рулем ранним утром, особенно важно помнить о правилах передвижения в гололед. В это время дня на дорогах больше всего опасностей, заключил собеседник «ВМ».

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