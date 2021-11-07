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Народный календарь. Почему нужно успеть выйти замуж до 8 ноября

Анна Михалюк

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Общество
Народный календарь. Почему нужно успеть выйти замуж до 8 ноября
Фото: pexels.com / Emma Bauso

8 ноября – церковный праздник, который в православном календаре записан, как день памяти Дмитрия Солунского – христианского святого, великомученика. Он известен ещё как Димитрий Мироточец. Ему молятся о помощи в битвах, о смелости и терпении.

Если до этого дня девушка так и не вышла замуж — свадьбы еще долго не будет. Восьмого ноября было важно помянуть погибших родственников. Их поминали за обеденным столом. На ночь важно было оставить стакан воды и чистое полотенце. Это делалось с целью, чтобы души родственников могли напиться и умываться.

8 ноября нельзя делать домашнюю работу (шить, кроить, прясти), колоть дрова, заниматься строительством. Старайтесь не ругаться и не сквернословить.

Приметы погоды:

  • Если в этот день тепло, то зима будет теплая и сырая.
  • Если выпал снег, то и на Пасху он пойдет.
  • За окном снег лежит или день морозный — весна будет поздней.
  • Если реки до этого дня лёд не тронул, то до конца ноября морозов не жди.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему нужно успеть выйти замуж до 8 ноября

Именины отмечают: Антон, Марк, Дмитрий, Василий, Афанасий.

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