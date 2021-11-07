Названы три способа избежать штрафа за превышение скорости

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Использование круиз-контроля, применение антирадаров и приложений для отслеживания камер — все это поможет избежать штрафов без необходимости постоянно смотреть на спидометр. Кроме того, в некоторых случаях определить скорость можно по положению педали газа и шуму автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По словам специалиста, круиз-контроль — отличный способ ехать быстро, при этом не превышая скорость.

— Если трасса с хорошей организацией дорожного движения и там нет внезапных и бесконечных смен скорости, то можно ехать с круиз-контролем. Задать автомобилю комфортную для себя скорость, и он сам будет ее выдерживать, — рекомендовал собеседник «ВМ».

Эксперт обратил внимание, что хороший способ быть в курсе изменений скоростного режима — установить приложения, которые извещают о наличии камер. Подобной функцией также обладают антирадары. В России такие устройства абсолютно законны, подчеркнул Гудков.

При этом знак фотовидеофиксации необязательно говорит о наличии камеры, контролирующей скорость, заметил эксперт.

— Таблички, по сути, ничего не значат, потому что их вешают с запасом. Сейчас в законодательстве произошли изменения, согласно которым можно вообще одну табличку вешать на въезде в населенный пункт, — рассказал автоэксперт.

Еще один способ контролировать скорость — анализировать шум автомобиля и положение педали газа, рекомендовал специалист. Подобный способ хорошо работает, когда водитель регулярно ездит на одной и той же машине, подчеркнул собеседник «ВМ».

Однако этот способ работает не на всех автомобилях, заметил специалист.

— Разные машины по-разному понятны для водителя. На автомобиле с хорошей шумоизоляцией и мощным мотором довольно сложно отличить, 80 километров в час он едет или 120, — заключил Гудков.