Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Матч РПЛ «Зенит» — «Урал» завершился ничейным счетом

Виктория Сикерина

Спорт
Матч РПЛ «Зенит» — «Урал» завершился ничейным счетом
Фото: Твиттер / ФК Зенит

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с екатеринбургской командой «Урал». Встреча прошла в воскресенье, 7 ноября, в Екатеринбурге в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 0:0. Также в середине игры полузащитник «Зенита» Клаудиньо заработал прямую красную карточку за нарушение.

Таким образом, петербургский клуб остался на первой строчке в турнирной таблице РПЛ и набрал 30 очков. В свою очередь, «Урал» расположился на последнем, 16-м месте, и получил с начала сезона 11 очков.

До этого стало известно, что матч 14-го РПЛ между московскими футбольными клубами «Спартак» и «Локомотив» разрешили провести в Москве.

Встреча состоится в воскресенье, 7 ноября, в 19:00 на «Открытие Банк Арене» на Волоколамском шоссе.

В понедельник, 1 ноября, тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включил в себя 29 игроков. Среди них четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и трое нападающих.

Читайте также:
ФК «Урал»матчФК Зенит
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте