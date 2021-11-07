Матч РПЛ «Зенит» — «Урал» завершился ничейным счетом

Фото: Твиттер / ФК Зенит

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с екатеринбургской командой «Урал». Встреча прошла в воскресенье, 7 ноября, в Екатеринбурге в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч завершился со счетом 0:0. Также в середине игры полузащитник «Зенита» Клаудиньо заработал прямую красную карточку за нарушение.

Таким образом, петербургский клуб остался на первой строчке в турнирной таблице РПЛ и набрал 30 очков. В свою очередь, «Урал» расположился на последнем, 16-м месте, и получил с начала сезона 11 очков.

До этого стало известно, что матч 14-го РПЛ между московскими футбольными клубами «Спартак» и «Локомотив» разрешили провести в Москве.

Встреча состоится в воскресенье, 7 ноября, в 19:00 на «Открытие Банк Арене» на Волоколамском шоссе.

В понедельник, 1 ноября, тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включил в себя 29 игроков. Среди них четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и трое нападающих.