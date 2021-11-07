Полицейские задержали подозреваемого в крупной краже из машины в центре Москвы

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Россия, Москва, Марксистская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы гражданина, которого подозревают в краже денег и наручных часов стоимостью 760 тысяч рублей из припаркованной машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в воскресенье, 7 ноября.

По предварительным данным, в апреле 2021 года 24-летняя девушка оставила свой автомобиль на Марксисткой улице. Однако она забыла закрыть транспортное средство и поставить его на сигнализацию.

— Этим воспользовался злоумышленник, который, проникнув в салон машины, похитил оттуда наручные часы известного бренда стоимостью 760 тысяч рублей и денежные средства. Общий материальный ущерб составил более одного миллиона рублей, — заявили в МВД по столице.

Гражданка написала заявление в полицию. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый в краже — 51-летний житель Москвы. В результате его задержали в центре города.

После по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — говорится в сообщении ведомства.

Во вторник, 2 ноября, начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин рассказал «ВМ», что москвичка лишилась крупной суммы денег, оставив в салоне автобуса свою сумку.

По словам потерпевшей, в ее сумке было более одного миллиона рублей.