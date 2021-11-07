Сведения о военных из России у границ Украины не подтвердили в офисе Зеленского

Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины Владимира Зеленского не подтвердил наличие информации о скоплении российских военнослужащих у государственных границ. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Сергей Никифоров в воскресенье, 7 ноября.

Он отметил, что накануне Владимир Зеленский провел совещание и поднял вопрос национальной безопасности.

— Имел слово главнокомандующий Вооруженных сил Украины. Он не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить. Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она, — заявил Никифоров.

Также в эфире телеканала «Дом» он добавил, что в местном министерстве обороны отреагировали на заявления американских журналистах. В ведомстве такие публикации назвали элементом психологического или пропагандистского давления.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении России.

Отмечается, что в списки попали люди, причастные к организации выборов в Госдуму в Крыму.