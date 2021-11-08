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Социальные карты заблокируют москвичам, которые находятся в зоне риска

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Социальные карты заблокируют москвичам, которые находятся в зоне риска
Фото взято с официального портала мэра Москвы

С понедельника, 8 ноября, приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте столицы для граждан старше 60 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания.

Несмотря на то, что Москва возвращается к своему обычному режиму, в городе сохраняется ряд некоторых ограничений. Именно они смогут предотвратить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Так, например, столичные предприятия должны перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID–19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

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Также с 8 ноября в Москве вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Свою работу продолжат все непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, парикмахерские и другие сервисы услуг.

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