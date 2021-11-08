Обновленный сертификат о вакцинации можно будет получить с 8 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С 8 ноября россияне смогут получить обновленный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни. Документ будет доступен на русском и английском языке, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Отмечается, что он будет доступен не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.

— Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года, — говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Если необходимо получить новый сертификат на бумажном носителе, то следует самостоятельно обратиться в МФЦ.

Обновленный сертификат будет содержать подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информацию о перенесенном заболевании. Также в нем будет предусмотрено место для QR-кода.

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В среду, 3 ноября, в России специалисты создали устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом. Отмечается, что оборудование умеет сканировать QR-код, а затем проверять его в единственном федеральном решении, которое предложено Минцифры РФ.