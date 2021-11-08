Торжественный парад в осажденной Москве прошел 80 лет назад

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80 лет назад, 7 ноября 1941 года, в Москве по главной площади осажденного города торжественным маршем прошли тысячи солдат. Именно так столица отпраздновала годовщину революции в один из самых тяжелых периодов истории страны.

— Этот парад стал таким же символом, как Знамя Победы над Рейхстагом, Брестская крепость, Зоя Космодемьянская, Александр Матросов, Мамаев курган в Сталинграде. Это одна из опорных точек нашей исторической памяти. В мировой истории не так много примеров демонстрации сил и уверенности в своей победе в условиях, когда враг стоит в буквальном смысле у ворот, — сказал замначальника отдела хранения документов после 1917 года московского Главархива Михаил Моруков.

Осенью 1941 года линия фронта проходила всего в 70-100 километрах от Кремля. Во время «московской паники», которая произошла за три недели до парада, в городе происходили массовые беспорядки. Тогда происходили эвакуации предприятий и организаций, а также — минировали заводы и мосты, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В конце сентября немецкая армия начала операцию «Тайфун». После этого противник быстро оказался на подступах к столице СССР. Огромными усилиями солдаты и ополченцы остановили врага. К концу октября в боях наступила пауза.

Вопрос о проведении торжественного парада Иосиф Сталин поднял 28 октября на совещании членов политбюро и военачальников. Когда он озвучил эту идею, сначала никто не поверил.

— Парад в честь годовщины революции к тому времени стал ежегодной традицией. Это был знак успешного положения дел в Советском Союзе — отчет партии и правительства трудящихся о том, как укрепляется обороноспособность страны, — объяснил сотрудник Главархива.

Планировалось, что парад должен быть переломить силы в психологической войне, которую вела Германия. Она убеждала всех, что дни Советского Союза сочтены и столица падет со дня на день. Эта мысль навязывалась не только оккупированной Европе и нейтральным странам, но и советским людям.

Сама подготовка к торжественному параду проходила в строгой секретности. Пройти по брусчатке Красной площади должны были войска Московского гарнизона, с фронта людей не снимали. Начались строевые занятия — на импровизированных плацах или прямо на боевых позициях. При этом никто, кроме высоких командиров, даже не догадывался об истинных целях этих тренировок. Официально участники парада узнали о его проведении лишь за несколько часов до начала.

Также важной частью подготовки стало обеспечение безопасности. Маршал Георгий Жуков докладывал Сталину, что без перегруппировки и пополнения резервов немецкие войска в ближайшее время не начнут наступление. В этот момент оставалась угроза с воздуха. 5 ноября советская авиация совершила налет на все немецкие аэродромы.

Для того, чтобы увеличить безопасность, начало парада сдвинули с 10:00 на 08:00. Так как день был пасмурным, снежным и ветреным, то от воздушной части парада пришлось отказаться.

Когда куранты пробили восемь, из ворот Спасской башни выехал на коне маршал Буденный. Он поприветствовал колонны солдат, а затем поднялся на трибуну, где готовился выступить Иосиф Сталин. Прямой радиоэфир с Красной площади 7 ноября слышал весь мир.

После речи Сталина был дан старт самому параду: в нем участвовали пехотинцы, кавалеристы, стрелки и пулеметчики, артиллеристы, танкисты и ополченцы — почти 30 тысяч человек.

Новости из Москвы взбесили Гитлера, который сам мечтал командовать парадом вермахта на Красной площади. О советском параде он узнал из радиотрансляции и потребовал немедленно остановить его. В небо подняли авиацию, но до Москвы не долетел ни один бомбардировщик. На подступах к городу было сбито 34 немецких самолета.