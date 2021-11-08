История особняка Миндовского на Поварской улице

Особняк И. А. Миндовского / Фото: Официальный сайт мэра Москвы (mos.ru)

Россия, Москва, Поварская улица, 44/2с1 Карта всех событий

Поварская улица в столице соединяет Новый Арбат и Садовое кольцо, а раньше здесь проходила Волоцкая торговая дорога, которая вела в Великий Новгород. В 1570 году по ней из новгородского похода возвращался Иван Грозный с опричным войском.

Улица получила свое название в честь слободы, в которой проживали царские повара. Практически каждый дом на этой улице является шедевром архитектуры с историей. Но среди них особенно выделяется особняк под номером 44, считающийся одним из красивейших сооружений столицы в стиле модерн.

Знаменитый архитектор Лев Кекушев, который построил особняк Миндовского, собрал в свой проект все черты изысканного стиля модерн: сложная композиция и выразительный скульптурный декор, пишет официальный сайт мэра Москвы.

История здания началась в 1903 году. Тогда Московское торгово-строительное акционерное общество выкупило старую дворянскую усадьбу, которая располагалась вдоль Поварской улицы. Все здания усадьбы были снесены, а на освободившихся участках по проектам Кекушева с 1903 по 1904 год выстроили два особняка для продажи, один из которых позднее приобрел купец Иван Миндовский.

Внутри особняка все оформлено в разных стилях. Так, например, камин облицован ониксом, а двери — карельской березой.

За свою более чем столетнюю историю особняк И.А. Миндовского не так часто менял функциональное назначение. Тем не менее Великая Отечественная война и отсутствие серьезной реставрации изменили облик строения. Частично был утрачен декор, витражи, росписи, скульптурные элементы.

— В парадном зале мы отреставрировали потолочный плафон с барельефом, витраж, колонны из искусственного мрамора с капителями, столярные заполнения оконных проемов, а также облицовку стен из керамической плитки в зимнем саду. Кроме того, удалось восстановить и основные несущие элементы парадной лестницы, лепные барельефы орлов в холле первого этажа, оконный витраж на площадке между этажами, балконные двери второго этажа северного фасада, уникальный радиатор 1903 года на площадке первого этажа хозяйственной лестницы и исторические осветительные приборы — люстры, бра, светильники и подсвечники-жирандоли — в тамбуре главного входа, — рассказал заслуженный архитектор России Борис Могинов.

Во время реставрационных работ специалисты совершили ряд интересных открытий. К примеру, на северном фасаде над парадным входом когда-то располагался балкон, который позднее просто срезали, а стену заштукатурили.

В 2019 году особняк Миндовского стал лауреатом конкурса Правительства Москвы «Московская реставрация».