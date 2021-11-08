Рыбная ассоциация назвала два вида рыбы, которые подешевеют в 2022 году

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Цены на два вида рыбы в российских магазинах заметно упадут в начале следующего года, а точнее, к весне. О том, какая рыба дешевеет, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

По его словам, на российском рынке избыток предложения на минтай. Это связано с ограничением на импорт рыбы в Китай. Предложение превышает спрос, несмотря на то что вылов минтая в этом году меньше показателей прошлого года на 157 тысяч тонн.

— Правительство будет субсидировать перевозки рыбопродукции с Дальнего Востока, что должно стать стимулом снижения цен. Но до Нового года вряд ли следует ожидать существенного удешевления. К марту-апрелю возникнет фактор избытка продукции от вылова 2020 года, что может дать толчок к снижению цен на мороженый минтай, если рыбаки не найдут альтернативные рынки сбыта за рубежом, — рассказал Фомин.

Второй вид рыбы, на которую ожидается заметное снижение цен в магазинах в следующем году, — мороженая горбуша. Цены на горбушу в опте уже снизились.

— Товара много, поэтому низкие цены будут до весны, — добавил собеседник издания.

Фомин также рассказал, что вылов тихоокеанских лососей — горбушы, кеты, нерки, кижуча, чавычи — в этом году составил 535 тысяч тонн, что на 80 процентов выше, чем в 2020 году. Это обусловлено хорошим выловом горбуши. Цены рыбы в опте на этот род снизились по сравнению с прошлым годом вдвое. Перед Новым годом будет небольшой рост, но после праздников возможно дальнейшее снижение, подчеркнул эксперт.

Кроме того, он рассказал, что по состоянию на начало октября этого года всего выловлено 4,021 миллиона тонн рыбы. Этот показатель на 0,9 процента меньше показателя прошлого года. Снижение незначительное, так что ожидать дефицита какой-либо рыбы не приходится.

— Сельдь — вылов на уровне прошлого года, дефицита нет. Треска и пикша — вылов выше 2020 года, дефицита нет. По другим объектам и района промысла также дефицита не будет, — заключил собеседник издания.