Петр Бирюков рассказал о высадке растений вдоль магистралей в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Большие Каменщики Карта всех событий

Свыше восьми тысяч деревьев и кустарников планируют высадить вдоль вылетной магистрали Большие Каменщики — Липецкая улица в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 8 ноября.

Он отметил, что специалисты проведут работы в рамках комплексного благоустройства указанных территорий.

— Планируется высадить 257 деревьев и 7,9 тысячи кустарников. Они украсят улицы Большие Каменщики, Велозаводскую и Липецкую, Новоспасский проезд, Симоновский вал, проспекты Андропова и Пролетарский, — заявил заммэра.

Петр Бирюков добавил, что высаженные растения должны соответствовать интенсивности транспортного движения по таким востребованным среди автомобилистов дорогам. Для этого следует выбирать кустарники и деревья с густой кроной, которые способны быстро адаптироваться под различные условия, в том числе и морозы.

От улицы Большие Каменщики до станции метро «Коломенская» предусмотрена посадка 177 деревьев и почти трех тысяч кустарников, а от Пролетарского проспекта до Липецкой улицы — 80 и более пяти тысяч соответственно.

Также Петр Бирюков добавил, что на территории магистрали запланировано строительство сквера Храма Сорока Севастийских мучеников в Новоспасском проезде.

— Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые три-четыре года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему. Высадка производится в посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен дренажный слой, сами стволы укрывают тростниковой оплеткой для защиты от механических повреждений, — заключил заместитель мэра столицы.

До этого Петр Бирюков рассказал, что более 500 деревьев и почти 10 тысяч кустарников высадили на участке Ленинского проспекта в Москве в рамках реализации программы благоустройства.