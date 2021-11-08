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Новые меры поддержки смогут получить около 110 тысяч предприятий Москвы

Полина Долганова

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Новые меры поддержки смогут получить около 110 тысяч предприятий Москвы
Старший лаборант химико-бактериологического анализа Лианозовского молочного комбината Ксения Ведерникова проводит исследование молочной продукции. В нерабочие дни предприятие не останавливает свою работу / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Новые меры федеральной поддержки для малого и среднего бизнеса в Москве могут оказать 110 тысячам предприятий. Благодаря ним в хозяйствующих субъектах образуется 284 новых мест приложения труда. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в малом и среднем бизнесе в Москве заняты 3,5 процента от общего числа работающих горожан. Среди тех, кому может быть оказана поддержка, числятся предприятия сферы общепита, салоны красоты, клиники стоматологии, а также культурные и спортивные организации.

В рамках новых федеральных мер поддержки компании смогут получить льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0». Кредит выдается сроком на 18 месяцев по ставке 3 процента. Объем кредита составит до 300 миллионов рублей и рассчитывается исходя из минимального размера заработной платы для каждого сотрудника.

Заявки на получение поддержки можно оставить с 1 ноября по 15 декабря текущего года.

— Также программа льготного кредитования «ФОТ 3.0» распространена на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 крупных организации, число работающих в них, по данным Пенсионного фонда России, составляет 174,6 тысячи человек, — добавил в свою очередь министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

В том случае, если вышеуказанные компании присоединятся к программе, то меры поддержки могут быть оказаны 458 тысячам людей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Для столичных предпринимателей также доступны городские онлайн-сервисы поддержки. Они могут обратиться за льготными условиями по займам, технологическим аудитом или просто за консультацией к специалистам центра поддержки и развития экспорта «Моспром». «Московская техническая школа» бесплатно поможет предпринимателем локализовать производства или повысить квалификацию сотрудников. На все вопросы ответят по горячей линии поддержки промышленности +7 (495) 539-59-99 (добавочный 3). Для ответов по вопросам комплексного развития территорий нужно набрать этот же номер и добавочный 4.

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