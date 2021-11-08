Доктор Мясников объяснил, почему не стоит сдерживать кашель

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Кашель является одним из самых важных рефлексов человеческого организма. В некоторых случаях его наличие может говорить о каком-то заболевании. В обоих случаях кашель не стоит подавлять, рассказал «Вечерней Москве» врач и телеведущий Александр Мясников.

Он отметил, что кашель выполняет важную функцию в человеческом организме.

— Кашель — один из важнейших рефлексов нашего организма. Он несет защитную функцию, не просто очищая легкие от посторонних предметов и раздражителей, но и защищая, в том числе, от инфекций. Это один из основных механизмов защиты легких от инфекций и поддержания функции газообмена, — рассказал собеседник «ВМ».

Врач подчеркнул, что возникший кашлевой рефлекс крайне сложно сдержать: его можно подавить на несколько секунд, однако потом человек закашляется только сильнее.

Сдерживать кашель не стоит, так как его наличие может сигнализировать о проблемах со здоровьем, заметил Мясников.

— Не сказать, что это принесет организму немедленный вред. Но если человек кашляет, этому есть причина. Могут быть патологические причины: нарушения кислотности желудка или другие вещи, раздражающие кашлевые рецепторы (они есть не только в легких, но и в пищеводе, перикарде, ушах и т. д.), — рассказал врач.

При наличии причины кашля ее нужно искать и лечить. Однако даже если кашель возникает в виде защитного рефлекса, подавлять его также не нужно, заключил Мясников.