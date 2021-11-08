Сергей Собянин рассказал о проектах благоустройства парка «Покровское-Стрешнево»

Мэр Москвы Сергей Собянин отвечает на вопросы ведущего и телезрителей в прямом эфире на ТВЦ / Фото: Телеканал «ТВ Центр»

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 8 ноября, рассказал в своем блоге о благоустройстве парка «Покровское-Стрешнево» на северо-западе Москвы.

Территория, которая составляет более 200 гектаров, расположена между южным берегом Химкинского водохранилища и Волоколамским шоссе.

В парке регулярно отдыхают до 120 тысяч жителей близлежащих районов.

С одной стороны территория парка является зоной для активного отдыха, а с другой — настоящим лесом.

Парк вмещает в себя велосипедные дорожки, поля для игры в футбол и даже теннисные корты.

Тем не менее, многие местные жители предлагают провести в парке модернизацию. Именно поэтому проект благоустройства парка обсуждался досконально. В итоге специалисты остановились на концепции «Пять парков в одном», которая позволит территории быть актуальной для москвичей с разными хобби и предпочтениями.

Центральная часть парка все еще будет напоминать заповедник, а инфраструктура для активного отдыха будет располагаться на территориях рядом с жилыми районами и транспортными магистралями.

Центральный природный парк останется местом для комфортных прогулок по лесу. Общая протяженность прогулочного маршрута после благоустройства составит около пяти километров.

В северной части Покровского-Стрешнева будет расположен эколого-просветительский парк. Он будет отличаться от центральной зоны тем, что он рассчитан на более активное посещение.

В северной части заповедника специалисты проведут экотропу, а также организуют смотровую площадку и пандусы для спуска к родникам.

Объекты для занятия спортом будут сосредоточены в северо-восточной части парка. Там планируют разместить беговую дорожку, зоны для уличных тренировок, а также теннисные корты и точки для шахматных турниров.

На берегу водоема будет работать летний пляж, а местом для детских развлечений станет парк у Иваньковских прудов. Там модернизируют детские площадки, пикниковые точки и кафе. Также в данной зоне может появиться летний кинотеатр и павильон аренды велосипедов.

Кроме того, в «Покровское-Стрешнево» появится историко-культурный парк вокруг усадьбы Покровское-Глебово. Там организуют регулярный сад и прогулочные аллеи.

— В проекте благоустройства мы постарались учесть все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей, — подытожил мэр.

Он заключил, что высказать свое мнение о проекте можно на платформе «Активный гражданин».