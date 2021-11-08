В Москве демонтировано 67 процентов выявленных нелегальных автосервисов и автомоек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С начала 2021 года Госинспекция по недвижимости выявила в Москве 69 автосервисов, автомоек и шиномонтажей, которые осуществляли свою деятельность незаконно. Общая площадь нелегальных сервисов составила 16,2 квадратного метра. Более 50 процентов из них были демонтированы.

Отмечается, что в 2020 году за аналогичный период в Москве демонтировали 44 нелегальных сервисов.

Многие из нелегальных точек были расположены недалеко от парков и жилых застроек.

— Так, незаконные строения, в которых нелегально функционировали автосервис и шиномонтаж, были выявлены в границах парка «Москворецкий». Другой автосервис был оборудован в самострое прямо в небольшом сквере в жилом районе, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он отметил, что эти объекты также были ликвидированы.

Госинспекция также выявила в Москве ряд целых комплексов таких объектов. Например, летом 2021 года в районе Марьино был обнаружен комплекс нелегальных сервисов площадью 1550 «квадратов».

Отмечается, что владельцы не оформляли на данные объекты земельно-правовые отношения, а также не имели разрешения на их строительство.

С начала текущего года в столице выявлено более 250 случаев незаконной реконструкции зданий, когда менялась их площадь и конфигурация. Они составили почти 30 процентов от всех выявленных самостроев, больше половины из них уже демонтировали. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил Владислав Овчинский. По его словам, под реконструкцией понимают несогласованное изменение параметров объекта капитального строительства, возведенного на законных основаниях, — его высоты, количества этажей, площади или объема. Часто это осуществляют в торговых помещениях с целью расширить коммерческую площадь объекта. Но такая перестройка создает дополнительную, не учтенную нагрузку на основание здания, а также искажает внешний вид постройки и портит архитектурный облик города.