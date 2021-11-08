Экс-министр энергетики РФ Сергей Шматко умер от COVID-19

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Умер бывший министр энергетики России, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

— В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни — невосполнимая утрата для отечественной энергетики, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщили РБК в ООО «Артпол холдинг», чьим президентом являлся Шматко, экс-министр умер от коронавирусной инфекции.

— Сергей Шматко скончался вчера (7 ноября) от коронавируса в 52-й больнице, — передает сообщение издание.

Сергей Шматко занимал пост министра энергетики с 2008 по 2012 год. С 2013 года стал специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. Он также руководил аналитическим центром экономической стратегии «Росэнергоатома», был советником председателя правления «Газпромбанка», президентом ЗАО «Атомстройэкспорт», членом совета директоров ОАО «Газпром».