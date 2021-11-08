Экономист рассказал, какие товары выгодно покупать в «черную пятницу»

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Доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе рассказал, какие товары стоит приобретать в «черную пятницу».

— В «черную пятницу» в основном продаются косметические изделия: женский и мужской парфюм, декоративная косметика. Это такие товары, которые пользуются спросом и наиболее популярны. Их стоит покупать, поскольку скидки действительно большие, — рассказал собеседник ФАН.

Также специалист советует обратить внимание на бытовую технику. В дни распродажи производители снижают цены, чтобы максимально продать товары из прошлых коллекций, объяснил экономист. Поэтому нужные вещи можно приобрести по более привлекательной цене.

Меньше чем через три недели, 27 ноября, ровно в полночь начнется «черная пятница» — известная во всем мире распродажа. Действовать она будет до 29 ноября, тоже до полуночи.

До этого эксперт объяснил, в каких случаях рассрочка может быть выгодна. Рассрочка может оказаться выгоднее единовременного внесения всей суммы, если досрочно погасить задолженность, но в стоимость не должны быть включены дополнительные платежи.