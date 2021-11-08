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Народный календарь. Чем особенно опасны пустые обещания 9 ноября

Анна Михалюк

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Общество
Народный календарь. Чем особенно опасны пустые обещания 9 ноября
Фото: pixabay.com

9 ноября по народному и церковному календарям — день памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря. Его считают одним из авторов произведения, имеющего фундаментальное значение для славянской культуры — «Повести временных лет». Если не выполните данную 9 ноября клятву, то накличете на себя беду, поэтому будьте осторожны в этот день с обещаниями.

Если в доме случилось несчастье, то дайте 9 ноября зарок и обязательно выполните его. А утром на следующий день идите в церковь и помолитесь Прасковье. Святая обязательно поможет, и в жизни наступит светлая полоса.

Творческим личностям (актерам, певцам) нельзя 9 ноября принимать в дар цветы. В противном случае слава скоро угаснет.

Доктор, проводящий в этот день операцию, должен надеть перчатку сначала на левую руку, а потом — на правую.

Приметы погоды:

Если на протяжении нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то будут осадки. Если на деревьях — иней, то скоро будет мороз. Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников. Если гусь на воду выходит и долго плавает, то похолодает нескоро.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чем особенно опасны пустые обещания 9 ноября

Именины отмечают: Афанасий, Степан, Терентий, Андрей, Николай, Вилли, Иван, Максим, Марк, Сергей.

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