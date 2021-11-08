Глава Минприроды РФ Александр Козлов заболел коронавирусом

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов пропустит климатический саммит в Глазго из-за положительного теста на COVID-19. Об этом 8 ноября сообщила официальный представитель министерства Марина Евсеева.

По ее словам, коронавирус у Козлова протекает в легкой форме, в госпитализации он не нуждается. В данный момент министр находится дома и продолжает свою работу в дистанционном формате. На очных мероприятиях вместо Козлова примут участие его заместители.

— В частности, в климатическом саммите в Глазго примет участие (замглавы Минприроды) Сергей Аноприенко, — передает слова Евсеевой ТАСС.

Климатическая конференция ООН (COP26) проходит в Глазго с 31 октября. Она завершится 12 ноября. В конференции участвуют более 25 тысяч человек из 196 стран, включая лидеров государств, журналистов, бизнесменов и представителей некоммерческих организаций.

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3 ноября шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что для успешного проведения конференции и ей подобных необходимо обеспечить «широкое общественное давление извне». Граждане должны провести несколько масштабных акций протеста. Она называла мировых лидеров, участвующих в конференции, притворщиками, а само мероприятие — провалом.