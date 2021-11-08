Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Столичную коммунальную технику перевели на зимний режим работы. Об этом в понедельник, 8 ноября, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

— Весь парк городской коммунальной техники переведен на зимний режим эксплуатации, — сказал заммэра.

По его словам, убирать улицы города будут 19 тысяч единиц специальной техники и более семи тысяч единиц сопутствующей техники. Кроме того, в уборке дорог задействуют 30 тысяч машин малой механизации.

Бирюков уточнил, что в преддверии зимы на спецтехнику в Москве устанавливается навесное щеточное оборудование для уборки снега, а также распределители противогололедных материалов.

Перед холодами в городе также расконсервировали технику, которая используется только в холодное время года.

На особо опасных участках МКАД и в Новой Москве обеспечили круглосуточное дежурство 41 тягача.

Недавно в Москве на зимний режим работы были переведены уличные фонари и архитектурно-художественная подсветка. По словам Бирюкова, из-за сокращения светового дня в график работы городского наружного освещения вносятся необходимые коррективы. Теперь фонари и подсветка будут включаться раньше, а выключаться позже. И если 30 июня продолжительность их работы составляла пять часов, то к 30 октября она увеличивается почти в три раза.

Освещение не будет работать по строго определенному графику. Специальные датчики показывают уровень фактического освещения в городе в режиме реального времени.