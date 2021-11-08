«Не надо людей наказывать»: в ГД предложили «амнистию» для купивших QR-коды и сертификаты

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Объявить «амнистию» людям, купившим QR-коды и сертификаты о вакцинации от коронавируса, предложили в Госдуме. Об этом 8 ноября рассказал зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов.

По его словам, он допускает, что многие граждане прибегли к неправомерным действиям, и предложил им покаяться. Леонов предложил дать срок в течение двух недель или месяца таким людям, чтобы они могли прийти и сделать настоящую прививку без каких-либо последствий для себя.

— Не надо людей наказывать, каждый своим руководствовался принципом или боязнью, или еще что-то, или авось пронесет. У нас в стране вообще это очень принято — пока гром не грянет, мужик не перекрестится, — отметил Леонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он уточнил, что людей, оказавшихся в такой ситуации, следует поддержать, если они действительно хотят пройти настоящую вакцинацию.

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До этого глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у человека, который сделал прививку «Спутником V» или «Спутником Лайт», в крови находятся антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который крайне редко встречается у человека. Именно этот признак позволяет узнать действительность прохождения вакцинации. Данные антитела не были найдены примерно у 80 процентов пациентов, которые попали в реанимацию. Несмотря на это, они утверждали, что прошли вакцинацию.