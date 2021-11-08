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Захарян и Самошников не смогут помочь сборной России по футболу из-за травм

Евгений Белоусов

Сюжет: 

чемпионат мира по футболу
Спорт
Захарян и Самошников не смогут помочь сборной России по футболу из-за травм
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не помогут сборной в предстоящих матчах. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Как сообщили в ведомстве, футболисты не смогут принять участие в матчах сборной по медицинским показаниям. Захарян ранее получил мышечную травму в матче с «Крыльями Советов» (0:1) в 10-м туре «Тинькофф» РПЛ. Самошников в матче 10-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Нижним Новгородом» получил травму голеностопа.

Национальная сборная России в двух оставшихся матчах квалификации ЧМ-2022 11 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с командой Кипра, а 14 ноября — в Сплите с Хорватией, отмечает пресс-служба ведомства.

3 ноября пресс-служба сообщила, что матч 14-го тура «Тинькофф» — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими футбольными клубами «Спартак» и «Локомотив» разрешили провести в столице.

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