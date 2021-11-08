Певица Любаша рассказала о начале романа Пугачевой и Галкина

Фото: instagram/maxgalkinru

Известная артистка и автор хитов 90-х Татьяна Залужная, более популярная под псевдонимом Любаша, приняла участие в программе «Суперстар. Возвращение» на телеканале НТВ. Перед выходом на сцену она заявила, что крестной мамой в творчестве и карьере считает Аллу Пугачеву.

Певица отметила, что именно Примадонна позвала ее на «Рождественские встречи», а после предложила написать для нее хит. Тогда Любаша создала композицию «Будь или не будь», которая стала знаковой в карьере обеих артисток.

По словам хитмейкера 90-х, эта песня стала отправной точкой в любовных отношениях Пугачевой с Галкиным.

— В этой песне Алла и Максим влюбились друг в друга. Это точно. На студии, когда записывали «Будь или не будь», Алла Пугачева не изменила в песне ни одного слова. В конце она спела: «Будь!». И это слово стало решающим в их судьбе, — заявила Любаша в эфире шоу.

До этого телеведущий Максим Галкин показал, как его восьмилетние дети с энтузиазмом убирают дом, отказавшись ради этого занятия от обеда.

На видео заметно, как Гарри и Лиза, схватившись за веник и пылесос, наводят чистоту в особняке в деревне Грязь. За уборкой наблюдает их мама Алла Пугачева. Она хвалит двойняшек и приглашает их к столу.