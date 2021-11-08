Путин заявил, что Россия всегда гордилась вертолетостроением

Фото: Администрация президента РФ

Россия всегда гордилась своим вертолетостроением, и на сегодняшний день восемь тысяч российских машин эксплуатируется в 100 странах мира. Об этом 8 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой холдинга «Вертолеты России» Андреем Богинским.

Глава государства отметил, что производство вертолетов в стране традиционно всегда развивалось, и страна по праву гордится своим вертолетостроением.

— Сколько сейчас — восемь тысяч наших машин эксплуатируется в 100 странах мира, по-моему? — спросил Путин у Богинского в начале встречи, передает РИА Новости.

В ответ глава холдинга подтвердил слова президента.

Путин также отметил, что сам холдинг «Вертолеты России» получился дееспособным, и попросил Богинского рассказать ему о перспективах развития.

До этого, 2 ноября, Путин рассказал, что на вооружении российской армии находится более двух тысяч беспилотников. По его словам, в стране есть необходимость и далее работать над созданием беспилотных аппаратов, применяя при этом возможности искусственного интеллекта. Президент также предложил проанализировать ситуацию, которая наблюдается с беспилотниками рядом с Россией.