Экс-участница «ДОМа-2» получила предложение руки и сердца

Фото: Instagram/evgeniyafeofilaktova

Бывшая участница реалити-шоу «ДОМ-2» Евгения Феофилактова поделилась со своими подписчиками в Instagram о намечающейся помолвке.

В разделе Reels девушка смонтировала видео с отдыха на Мальдивах, где показала кадры с предложением выйти замуж за избранника, с которым она проводит время. Однако самого молодого человека не стала показывать поклонникам.

На песке возлюбленный Феофилактовой написал «Выходи за меня, Женя» и обвел ее имя в большое сердце.

Фото: Instagram/evgeniyafeofilaktova

Фолловеры были обрадованы такой новостью и написали множество теплых слов: «Женечка! Будьте счастливы!»; «Женя, выходи за него!»; «Как романтично»; «Концовка супер...соглашайся».

Несмотря на то что Евгения Феофилактова обрела новый статус невесты, о свадьбе девушка пока не думает, как сообщает StarHit.

— Действительно, молодой человек хочет, чтобы мы расписались, и постоянно всячески романтично это подчеркивает: сюрпризами, подарками, знаками внимания, но настоящее предложение руки и сердца еще впереди, его еще не было, — сообщает блогерша.

Причину неразглашения личности ухажера девушка объяснила тем, что сейчас находится с ним в конфетно-букетном периоде, но когда их отношения официально будут узаконены, она обязательно расскажет о нем.

— Вот если действительно дело дойдет до брака, то обязательно расскажу, а пока просто наслаждаюсь заботой и вниманием, — призналась экс-участница реалити-шоу.

Евгения Феофилактова уже воспитывает 6-летнего сына Романа, однако неизвестно, кто его биологический отец: некоторые утверждают, что ребенок родился от Александра Задойнова, остальные считают, что от бывшего супруга Антона Гусева.