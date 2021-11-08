Проект «Индустриальные кварталы» — один из инструментов достижения целей устойчивого развития

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Москва аккумулирует все ведущие стандарты экологического, социального и корпоративного управления, которые позволяют ей ежегодно привлекать крупные инвестиции от социально сознательного бизнеса. Будучи российским флагманом ESG-повестки, в 2019 году она стала активным участником пилотного проекта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Территориальный подход в достижении целей устойчивого развития». Как в движении к достижению целей устойчивого развития (ЦУР) городу помогает промышленность, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На сегодняшний день Москва обеспечила исполнение 100 процента показателей по шести целям устойчивого развития, в числе которых «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство».

— Мы решаем экологические задачи, развиваем инфраструктуру и транспорт, ведем работу по инновационному обновлению столичных предприятий, что приводит к высоким экономическим показателям. Чтобы все это было максимально эффективно, привлекаем бизнес и промышленность. Этим летом мы подписали меморандумы с крупными компаниями и теперь изучаем возможности масштабирования практик и вовлечения в экоповестку как можно большего числа участников, — отметил Владимир Ефимов.

Ориентируясь на основные ЦУР, Москва готовит ряд стимулов для внедрения ESG на предприятиях. Так, в данный момент прорабатываются варианты финансовой поддержки компаний, внедряющих принципы ЦУР у себя на производствах.

Когда речь идет о ЦУР, подразумеваются 17 взаимосвязанных глобальных целей, утвержденных шесть лет назад Генеральной ассамблеей ООН и призванных стать для всех городов и стран мира планом формирования лучшего устойчивого будущего.

Программа комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» стала для Москвы одним из основных и эффективных инструментов для достижения многих ЦУР одновременно.

Так, в рамках проекта планируется редевелопмент фактически заброшенных земельных участков бывших промзон. Проект дарит им «вторую жизнь», превращая десятки гектаров депрессивных участков в комфортные и современные кварталы. На данный момент программа охватывает более 130 территорий.

«Индустриальные кварталы» позволят создать в Москве новые районы с развитой и удобной инфраструктурой и дадут бизнесу возможность принять участие в их перспективном инвестировании, отметил Владимир Ефимов.

Реализация проектов в рамках программы позволит привлечь около 7 трлн рублей инвестиций, создать до полумиллиона новых рабочих мест и построить миллионы квадратных метров жилья, социальных и инфраструктурных объектов.

Помимо программы «Индустриальные кварталы», достижению целей ЦУР в Москве способствует городская программа по стимулированию создания мест приложения труда.

Суть ее заключается в том, что девелоперы, которые создают рабочие места в спальных районах за пределами ТТК и МКАД, могут получить от Москвы льготу по плате за изменение вида разрешенного использования участка для строительства других объектов. Например, жилого фонда. На данный момент город уже заключил 11 таких соглашений, а общий объем инвестиций в них превысил 53,3 млрд рублей. Рабочие места в рамках программы получат более 19,5 тысячи человек.