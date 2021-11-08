Орбиту МКС скорректируют перед прибытием корабля «Союз МС-20»

Фото: Роскосмос

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) поднимут 16 ноября перед запуском корабля «Союз МС-20». Об этом сообщили в Роскосмосе в понедельник, 8 ноября.

— С целью формирования баллистических условий перед выведением на околоземную орбиту и посадкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-20» на 16 ноября 2021 года запланирована очередная коррекция высоты орбиты Международной космической станции. По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации Роскосмос), в 20:40 по московскому времени будет выдана команда и включены двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18», которые проработают 478 секунд, — говорится в сообщении.

Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,3 километра и составит около 420,76 километра над поверхностью Земли. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря, уточнили в госкорпорации.

Полет длительностью 12 суток пройдет по контракту с компанией Space Adventures. Командиром основного экипажа станет космонавт Александр Мисуркин, отмечается на сайте Роскосмоса.