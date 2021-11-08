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ПФР перечислил четыре причины лишения пенсии в России

Иван Юминов

Финансы
ПФР перечислил четыре причины лишения пенсии в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выплаты пенсий россиянам могут быть приостановлены в четырех случаях. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР) в понедельник, 8 ноября.

Начисление пенсии останавливается, если человек не получает положенную сумму в течение полугода. Выплата также отменяется, если гражданин вовремя не подтвердит статус инвалида.

Еще одной причиной приостановки выплат может быть окончание срока действия вида на жительство. Пенсия по потере кормильца перестает выплачиваться после 18 лет, но обучение на очной форме позволяет продлить ее до 23 лет.

ПФР приостанавливает выплаты в перечисленных случаях на полгода. За это время человек должен предоставить в фонд необходимые документы, отмечает «МК».

1 ноября Росстат сообщил о сокращении реального размера пенсии на 1,8 процента в сентябре. Информация следует из данных Федеральной службы государственной статистики.

В последний раз увеличение размера пенсий было зафиксировано в январе текущего года — на 0,4 процента. Всего с начала 2021 года размер пенсии в России снизился на 0,6 процента.

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