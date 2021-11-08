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«Думаю об этом»: Трамп оценил вероятность выдвижения в президенты США

Иван Юминов

В мире
«Думаю об этом»: Трамп оценил вероятность выдвижения в президенты США
Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что подождет с решением о выдвижении в главы государства не менее года.

— Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением, — рассказал политик.

Экс-президент уточнил, что, вероятно, объявит о своем решении после промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября 2022 года. Трамп подчеркнул, что это не означает, что он будет баллотироваться, отмечает Fox News.

2 ноября Трамп заявил, что его преемник на посту главы государства Джо Байден заснул на саммите по климату, потому что ему было скучно. На видеотрансляции саммита, которая разошлась в Сети, глаза 78-летнего американского президента, сидящего с прямой спиной и сложенными на груди руками, смыкаются на несколько секунд, после чего он открывает их и закрывает опять — на этот раз почти на полминуты.

Спал ли он при этом — неизвестно. Именно в этот момент к Байдену подходит член американской делегации и шепчет ему что-то на ухо. Выступая на конференции, Байден попросил прощения у мирового сообщества за решение Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату.

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