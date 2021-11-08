Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 39к2 Карта всех событий

Квартира в жилом доме загорелась на севере города, пожарным удалось ликвидировать возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 8 ноября.

Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, 39/2. Горение случилось в квартире на восьмом этаже на площади пять квадратных метров.

Спасатели вывели одного пострадавшего из жилья. Возгорание вскоре удалось ликвидировать, заключил собеседник «ВМ».

3 ноября сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту возгорания в квартире жилого дома в Дзержинском. В результате инцидента десятилетний ребенок получил травмы и был направлен в больницу.

Ведомство в ходе проверки намерено установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства. Данный инцидент проверит Люберецкая городская прокуратура.

Читайте также:
ПожарыСпасателиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлий Гусман
Юлий Гусман

Пусть расцветают сто цветов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Все мнения
О проекте