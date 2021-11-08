Пожар произошел в квартире жилого дома на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар, 39к2 Карта всех событий

Квартира в жилом доме загорелась на севере города, пожарным удалось ликвидировать возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 8 ноября.

Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре, 39/2. Горение случилось в квартире на восьмом этаже на площади пять квадратных метров.

Спасатели вывели одного пострадавшего из жилья. Возгорание вскоре удалось ликвидировать, заключил собеседник «ВМ».

3 ноября сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту возгорания в квартире жилого дома в Дзержинском. В результате инцидента десятилетний ребенок получил травмы и был направлен в больницу.

Ведомство в ходе проверки намерено установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства. Данный инцидент проверит Люберецкая городская прокуратура.