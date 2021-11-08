На Украине обвинили Россию в задержках по «нормандскому формату»

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Украина, Франция и Германия готовы к переговорам в «нормандском формате», задержки оказывает лишь Россия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в понедельник, 8 ноября.

— Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в «нормандском формате». Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время, — рассказал чиновник.

Сутью переговоров, по его словам, является получение результатов. Донбасс ждет мира, и Россия должна сделать свой вклад в это, приводит слова Никифорова Telegram-канал администрации украинского лидера.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.