Астрологи назвали ТОП-5 умных мужчин по знаку зодиака

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Астрологи назвали пять знаков зодиака, под которыми рождаются мужчины, обладающие острым умом.

Близнецы

Мужчины-Близнецы отличаются непостоянством, но это не влияет на их умственные способности. Близнецы много времени уделяют своему саморазвитию, поэтому являются прекрасными собеседниками, которые могут поддержать любую тему.

Лев

Мужчины-Львы могут грамотно применять те знания, которыми обладают. Представители этого знака зодиака — прирожденные лидеры. Они часто руководят компаниями или занимают высокие должности.

Скорпион

Это один из самых мудрых знаков зодиака. Уже с детства Скорпионы демонстрируют окружающим свой блестящий ум. Зачастую они хорошо учатся и стараются получить много знаний, вследствие чего Скорпионы находят престижную работу и занимают высокие должности.

Козерог

Козерог — самый трудолюбивый знак зодиака. Его представители обладают логическим мышлением, упорством и способны преодолевать трудности. Рожденные под этим знаком, возможно, не так мудры и интуитивны, как остальные, но они выигрывают за счет логики и накопленных знаний.

Водолей

Водолей — рассудительный знак зодиака с непростым характером. Эти люди стремятся к постоянному развитию и ищут новую информацию в разных сферах, передает Пятый канал.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые больше остальных любят заботиться о других. Также они обожают, когда к ним проявляют нежность.