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Академик РАН заявил о невозможности победить коронавирус

Иван Юминов

Руслан Давлетшин

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Общество
Академик РАН заявил о невозможности победить коронавирус
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Человечеству никогда не удастся «победить» коронавирус, так как он пришел к нам навсегда. Об этом «Вечерней Москве» заявил микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев во вторник, 9 ноября.

— Неправильно говорить, что мы победим этот вирус. COVID-19 — это инфекция, которая пришла к нам навсегда, — рассказал специалист.

Людям, по его словам, никогда не удастся избавиться от этого заболевания. Вирус можно будет лишь поставить под контроль, уверен эксперт.

Идеальной будет ситуация, при которой коронавирус станет сезонным заболеванием наподобие гриппа, добавил микробиолог. Все производители, объяснил он, используют вакцину, основанную на поверхностном белке.

Вирус под воздействием препаратов меняется, чтобы не попасть под их действие. Действие некоторых вакцин, уточнил академик, таких как АКДС, длится семь-восемь лет, но есть очень мало препаратов, которые дают пожизненный иммунитет.

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Вакцины от коронавируса сделаны на основе S-белка. Прививку каждые полгода следует делать из-за того, чтобы стимулировать образование антител, заключил Зверев.

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