Приложение «ЕМИАС.ИНФО» вошло в пятерку победителей международной премии

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Мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» от единой цифровой платформы здравоохранения вошло в пятерку лидеров международной премии eHealthcare Leadership Awards. Российскую разработку признали лучшим платформенно-ориентированным приложением. Об этом стало известно во вторник, 9 ноября.

Финал конкурса прошел в Лас-Вегасе. Всего для участия в соревновании из разных стран подали около тысячи заявок.

«ЕМИАС.ИНФО» создали специалисты столичного Департамента здравоохранения, Департамента Информационных технологий и Комитета государственных услуг в 2014 году. С помощью приложения пользователи могут записаться на прием к врачу или в лаборатории, просмотреть архив посещения медиков, отменить или перенести запись, пишет официальный сайт мэра Москвы.

3 ноября стало известно, что у пользователей мобильного приложения «Моя Москва» появилась возможность оплачивать несколько счетов одновременно. Раньше аналогичная функция была доступна для москвичей только на портале mos.ru. Теперь горожане смогут одномоментно оплачивать счета за детский сад, домашнюю телефонную связь, электричество и многое другое.