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Более 10 миллионов рублей перечислили на благотворительность пользователи mos.ru

Евгений Белоусов

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Более 10 миллионов рублей перечислили на благотворительность пользователи mos.ru
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru пожертвовали более 10 миллионов рублей. Всего помощь оказало более 15,6 тысячи человек. Адресные взносы перечислены столичным некоммерческим организациям, подключенным к сервису. Всего их — 55.

Как сообщил первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов, сумма пожертвований, собранных сервисом за сентябрь, превысила миллион рублей. За одну неделю октября пользователи сайта пожертвовали более 600 тысяч рублей.

— Это стало возможным в том числе благодаря непрерывному развитию сервиса. Так, создание витрины фондов позволило объединить ключевую информацию, необходимую для выбора пользователя при пожертвовании, на главной странице сервиса, — рассказал Евгений Козлов.

С октября в сервисе появилась возможность перевести пожертвование без авторизации. Для этого необходимо выбрать благотворительную программу и нажать кнопку «Помочь». Кроме этого, появилась возможность подключить автоплатеж, можно выбрать день недели или месяца, когда будет списываться конкретная сумма на определенный благотворительный проект.

— Каждый человек может выбрать близкую тематику и поддержать добрую инициативу финансово. При этом можно быть уверенным, что ни один рубль не будет потрачен впустую, — заявила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Сервис был запущен в октябре 2020 года московским Департаментом информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города Москвы. В сервисе представлены благотворительные организации, оказывающие помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также бездомным животным, передает официальный сайт мэра Москвы.

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