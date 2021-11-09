Более 10 миллионов рублей перечислили на благотворительность пользователи mos.ru
Пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru пожертвовали более 10 миллионов рублей. Всего помощь оказало более 15,6 тысячи человек. Адресные взносы перечислены столичным некоммерческим организациям, подключенным к сервису. Всего их — 55.
Как сообщил первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Евгений Козлов, сумма пожертвований, собранных сервисом за сентябрь, превысила миллион рублей. За одну неделю октября пользователи сайта пожертвовали более 600 тысяч рублей.
— Это стало возможным в том числе благодаря непрерывному развитию сервиса. Так, создание витрины фондов позволило объединить ключевую информацию, необходимую для выбора пользователя при пожертвовании, на главной странице сервиса, — рассказал Евгений Козлов.
С октября в сервисе появилась возможность перевести пожертвование без авторизации. Для этого необходимо выбрать благотворительную программу и нажать кнопку «Помочь». Кроме этого, появилась возможность подключить автоплатеж, можно выбрать день недели или месяца, когда будет списываться конкретная сумма на определенный благотворительный проект.
— Каждый человек может выбрать близкую тематику и поддержать добрую инициативу финансово. При этом можно быть уверенным, что ни один рубль не будет потрачен впустую, — заявила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.
Сервис был запущен в октябре 2020 года московским Департаментом информационных технологий совместно с Комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты города Москвы. В сервисе представлены благотворительные организации, оказывающие помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также бездомным животным, передает официальный сайт мэра Москвы.