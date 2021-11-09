Московские компании могут стать участниками нацпроекта «Производительность труда»

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Более пяти тысяч столичных компаний, работающих в сферах торговли, транспорта, строительства, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, могут стать потенциальными участниками национального проекта «Производительность труда». Об этом 9 ноября рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, в Москве более пяти тысяч крупных и средних предприятий, в отношении которых может быть рассмотрен вопрос участия в национальном проекте, если они будут соответствовать критериям отбора. Всего в этих компаниях работает 1,1 миллиона человек — почти 14 процентов всех занятых в экономике Москвы. За первое полугодие 2021 года эти компании заработали 18,8 триллиона рублей — на 37 процентов выше показателя аналогичного периода 2019 года. Более половины из этих компаний относятся к сфере торговли.

— Количество участников национального проекта ограниченно — всего адресную поддержку за три года получит 561 предприятие столицы, при этом 109 компаний смогут присоединиться к нему уже в 2022 году, — приводит слова Кирилла Пуртова официальный сайт мэра Москвы.

Принимая участие в нацпроекте, предприятия смогут повысить производительность труда и эффективность работы, а также усовершенствовать системы производства, улучшить качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

— Результатом реализации нацпроекта станет ежегодный рост производительности труда на предприятиях не менее чем на пять процентов. Участие компаний в проекте финансируется полностью за счет бюджетных средств, — уточнил Пуртов.

Накануне, 8 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что новые меры федеральной поддержки для малого и среднего бизнеса в Москве могут оказать 110 тысячам предприятий. Благодаря им в хозяйствующих субъектах образуется 284 новых места приложения труда.