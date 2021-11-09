Автоэксперт объяснил, можно ли заменять «омывайку» на воду

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В теплый сезон автомобилисты могут экономить на жидкости стеклоомывателя, заменив ее на воду с моющими добавками. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По словам специалиста, «омывайка» более эффективно очищает стекло, однако требует от автовладельца дополнительных расходов. Альтернативным вариантом может быть обычная вода, смешанная с моющим средством.

— Как правило, «омывайка» — это все-таки спирт, у него лучше моющая способность. Но опять же она стоит денег и экономически целесообразнее использовать воду с какими-нибудь моющими добавками. Вода должна быть чистой, подойдет обычная водопроводная, — посоветовал эксперт.

В качестве моющего средства можно использовать небольшое количество автомобильного шампуня или средства для посуды, рекомендовал специалист. По словам Гудкова, такая практика распространена среди автомобилистов.

При этом вода без добавок очищает хуже, подчеркнул собеседник «ВМ».

— В самой воде нет никаких моющих присадок, она просто физически удаляет грязь. Если вы моющее средство в чистую воду добавите, жидкость приобретет повышенные моющие свойства, — рекомендовал Гудков.

Заменить воду на «омывайку» стоит, когда появляются первые ночные заморозки, посоветовал специалист. При этом крайне важно поменять жидкость целиком: «омывайка», смешанная с водой, будет замерзать даже при легком морозе, заключил эксперт.