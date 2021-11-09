Еще восемь столичных предприятий получат субсидии на сумму свыше 77 миллионов рублей
Шести столичным предприятиям Москва компенсирует часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум частично возвратит затраты на подключение дополнительных технологических мощностей. Об этом 9 ноября сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, среди тех, кто получит поддержку правительства — производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий.
—Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 миллион рублей, — приводит слова Ефимова официальный сайт мэра Москвы.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров утверждает, что за счет субсидий эти предприятия смогут компенсировать не более 50 процентов стоимости договора на увеличение технологических мощностей предприятий.
С 2012 года более 100 компаний в Москве получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей. Властями города частично компенсируются выплаты по договорам лизинга (до 100 миллионов рублей в год) и уплачивает проценты по кредитам на приобретение оборудования (до 200 миллионов рублей в год). Субсидию также можно получить на техническое присоединение к инженерным сетям в размере до 100 миллионов рублей в год, сумма субсидии может покрыть до половины расходов.
3 ноября стало известно, что с момента запуска работы центра поддержки экономики Москвы, с марта 2020 года, специалисты обработали свыше 14 тысяч обращений от предпринимателей из 20 экономических отраслей.