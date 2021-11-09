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Еще восемь столичных предприятий получат субсидии на сумму свыше 77 миллионов рублей

Евгений Белоусов

Город
Еще восемь столичных предприятий получат субсидии на сумму свыше 77 миллионов рублей
Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Шести столичным предприятиям Москва компенсирует часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования, еще двум частично возвратит затраты на подключение дополнительных технологических мощностей. Об этом 9 ноября сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среди тех, кто получит поддержку правительства — производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий.

—Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 миллион рублей, — приводит слова Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров утверждает, что за счет субсидий эти предприятия смогут компенсировать не более 50 процентов стоимости договора на увеличение технологических мощностей предприятий.

С 2012 года более 100 компаний в Москве получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 миллиарда рублей. Властями города частично компенсируются выплаты по договорам лизинга (до 100 миллионов рублей в год) и уплачивает проценты по кредитам на приобретение оборудования (до 200 миллионов рублей в год). Субсидию также можно получить на техническое присоединение к инженерным сетям в размере до 100 миллионов рублей в год, сумма субсидии может покрыть до половины расходов.

3 ноября стало известно, что с момента запуска работы центра поддержки экономики Москвы, с марта 2020 года, специалисты обработали свыше 14 тысяч обращений от предпринимателей из 20 экономических отраслей.

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