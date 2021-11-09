Zivert слушает Апину, а Меладзе — самого себя: популярные певцы рассказали о музыкальных слабостях

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Звезды российского шоу-бизнеса рассказали о своих «секретных треках», которые они поют в душе, исполняют в караоке, включают на даче и ставят на репит в пробке.

Так, Валерий Меладзе признался, что в его плейлисте есть собственные песни. Одна из них — «Притяжения больше нет», которую заслуженный артист России исполнил вместе с группой «ВИА Гра» еще в 2014 году.

Гитарист группы One Republic Дрю Браун обожает слушать Бритни Спирс, особенно ее знаменитый «Toxic».

— Я предпочитаю называть такие треки своими surprise pleasure — они мне очень нравятся, но при этом не совсем соответствуют моему привычному музыкальному вкусу, — говорит гитарист.

Клава Кока крутит на репите «Purpose» Джастина Бибера, представляя его своим мужем.

— Я люблю совершенно разную музыку: могу послушать и моего краша Джастина Бибера, и группу детства «Ранетки», и классику девяностых —любимую группу «Руки Вверх», — рассказала Кока.

Певица Zivert для дачных посиделок выбирает шлягеры Алены Апиной. Монеточка заслушивается треками блогера и рэп-исполнительницы Инстасамки. Эльдар Джарахов часто заказывает в караоке «Пять причин» Игоря Николаева. Другой рэпер — OG Buda — вспомнил, как песня Сосо Павлиашвили «Радовать» помогла пережить ему подростковое расставание.

О своих музыкальных слабостях звезды рассказали в рамках кампании, посвященной феномену guilty pleasure (тайным слабостям) и, в частности, музыке, за любовь к которой бывает неловко. Согласно исследованию Яндекс.Музыки, свыше 40 процентов россиян имеют музыкальные предпочтения, о которых они не рассказывают близким, а 36 процентов молодежи не афишируют свои вкусы из-за опасения, что они не соответствуют их имиджу. Также более трети участников опроса признались, что ощущали бы себя свободнее, если бы знали, что их окружение или известные личности тоже слушают «секретные треки».